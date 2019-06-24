Обличчя пропаганди: Скабєєву обурили буклети проти повернення Росії до ПАРЄ

Перед входом до Парламентської асамблеї Ради Європи її учасникам роздавали спеціальні буклети. На них зафіксовані головні "обличчя російської пропаганди", а також – згадка, за що країну позбавили голосу в організації.

Про те, що буклети – справа рук української делегації написала у своєму Twitter скандальна російська журналістка із чіткою прокремлівською позицією Ольга Скабєєва. Вона також розмістила фото буклетів.

На них, зокрема, під заголовком "головні обличчя російської пропаганди" зображені обличчя таких російських журналістів: Маргарити Симонян, Дмитра Кисельова і самої Ольги Скабєєвої.

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З іншої сторони буклета міститься інформація про російські злодіяння. Серед них вказано: Росія вбила понад 10 тисяч осіб на Донбасі; анексувала Крим; влаштувала війну на сході України; збила малазійський Боїнг, убивши 298 осіб; отруїла Сергія і Юлію Скрипалів у Солсбері тощо.

Буклети вручили всім делегатам, а також буфетницям та охороні. Дуже схоже на прощальний перформанс. Делегати від України сьогодні і правда понурі,

– написала істеричний допис російська пропагандистка.

Это мне дали на входе в ПАСЕ

Точнее всем раздают pic.twitter.com/w1zZumFNCB — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 24 июня 2019 г.

Далее способ борьбы: «установить прямые санкции против преступников, идеологов и страны, которая финансирует кибер-войну в Евросоюзе и США,- санкции против России»



Очень похоже на прощальный перформанс. Делегаты от Украины сегодня и правда понурые. pic.twitter.com/lFRoXDp1PL — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 24 июня 2019 г.

Зазначимо, що загроза повернення Росії до ПАРЄ і справді велика. Зокрема, на засіданні організації 24 червня були відхилені пропозиції дебатів щодо притягнення до відповідальності винних у катастрофі MH17 та щодо порушення Росією регламенту ПАРЄ.

Окрім того, член української делегації, Леонід Ємець назвав країни, які виступають за повернення Росії до ПАРЄ. Їх аж десять, з їхнім переліком можна ознайомитись тут.

Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?

У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.



Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

Зазначимо, Борислав Береза заявив, що покине членство в українській делегації ПАРЄ, якщо в організацію повернуть Росію.