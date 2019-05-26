09:18
26 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Відомі імена військових ЗСУ, яких бойовики захопили в полон на Донбасі: перелік

      1595 Читать новость на русском
      Захоплені у полон бойовиків українські військові
      Захоплені у полон бойовиків українські військові / Колаж 24 каналу

      З'явилися імена восьми українських військових, які 22 травня випадково заїхали на непідконтрольні території Україні та потрапили в полон проросійських бойовиків.

      Імена захоплених у полон українських захисників опублікувала волонтерка Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

      У полон окупантів потрапили:

      1. Старший сержант Беспалий Роман Володимирович (17.06.1981);
      2. старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965);
      3. старший солдат Горяінов Максим Анатолійович (28.07.1984);
      4. старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971);
      5. старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982);
      6. прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970);
      7. старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994 р.);
      8. старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982);

      Волонтерка зауважила, що усі бійці проходять службу на Донбасі понад 2 роки.

      Вісім українських бійців потрапили до рук окупантів поблизу Новотроїцького. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. За попередньою інформацією, бійці направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.

      Згодом, бойовики так званої "ДНР" заявили, що взяті в полон військові Збройних сил України нібито займалися підготовкою теракту на тимчасово окупованій Донеччині за дорученням військової розвідки та СБУ.

      blog_ava
      Гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1060
      Теги: Збройні сили України Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Знову "ихтамнети", або Треба негайно виловлювати терористів, аби зберегти Україну
      Олексій Чибісов 469
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 травня , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 2506
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 травня , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 2175
      Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      25 травня , 20:33 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      Євгенія Мазур 4 4772
      У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      25 травня , 20:29 У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      8964
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук