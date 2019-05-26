Відомі імена військових ЗСУ, яких бойовики захопили в полон на Донбасі: перелік
З'явилися імена восьми українських військових, які 22 травня випадково заїхали на непідконтрольні території Україні та потрапили в полон проросійських бойовиків.
Імена захоплених у полон українських захисників опублікувала волонтерка Дарья Андрусенко-Якотюк на своїй сторінці у Facebook.
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У полон окупантів потрапили:
- Старший сержант Беспалий Роман Володимирович (17.06.1981);
- старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965);
- старший солдат Горяінов Максим Анатолійович (28.07.1984);
- старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971);
- старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982);
- прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970);
- старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994 р.);
- старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982);
Волонтерка зауважила, що усі бійці проходять службу на Донбасі понад 2 роки.
Вісім українських бійців потрапили до рук окупантів поблизу Новотроїцького. Вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в’їхали на окуповану територію. За попередньою інформацією, бійці направлялися в штаб бригади, однак збилися з курсу.
Згодом, бойовики так званої "ДНР" заявили, що взяті в полон військові Збройних сил України нібито займалися підготовкою теракту на тимчасово окупованій Донеччині за дорученням військової розвідки та СБУ.