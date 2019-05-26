Известны имена военных ВСУ, которых боевики захватили в плен на Донбассе: перечень

Появились имена восьми украинских военных, которые 22 мая случайно заехали на неподконтрольные Украине территории и попали в плен пророссийских боевиков.

Имена захваченных в плен украинских защитников опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Читайте также: Украинские военные разгромили позиции боевиков на Донбассе: яркое видео

В плен оккупантов попали:

Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981); старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965); старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984); старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971); старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982); прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970); старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.); старший солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982);

Волонтер отметила, что все бойцы проходят службу на Донбассе более 2 лет.

Восемь украинских бойцов попали в руки оккупантов вблизи Новотроицкого. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. По предварительной информации, бойцы направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса.

Впоследствии, боевики так называемой "ДНР" заявили, что взятые в плен военные Вооруженных сил Украины якобы занимались подготовкой теракта на временно оккупированной Донетчине по поручению военной разведки и СБУ.