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      Известны имена военных ВСУ, которых боевики захватили в плен на Донбассе: перечень

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      Захваченные в плен боевиков украинские военные
      Захваченные в плен боевиков украинские военные / Коллаж 24 канала

      Появились имена восьми украинских военных, которые 22 мая случайно заехали на неподконтрольные Украине территории и попали в плен пророссийских боевиков.

      Имена захваченных в плен украинских защитников опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

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      В плен оккупантов попали:

      1. Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981);
      2. старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965);
      3. старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984);
      4. старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971);
      5. старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982);
      6. прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970);
      7. старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.);
      8. старший солдат Гордийчук Юрий Николаевич (25.09.1982);

      Волонтер отметила, что все бойцы проходят службу на Донбассе более 2 лет.

      Восемь украинских бойцов попали в руки оккупантов вблизи Новотроицкого. Они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. По предварительной информации, бойцы направлялись в штаб бригады, однако сбились с курса.

      Впоследствии, боевики так называемой "ДНР" заявили, что взятые в плен военные Вооруженных сил Украины якобы занимались подготовкой теракта на временно оккупированной Донетчине по поручению военной разведки и СБУ.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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