Звільнення українських моряків: Путін відзначився дивною заявою

Президент Росії Володимир Путін переконує, що офіційний Київ вже визнав події на Азові, коли сталося захоплення українських моряків, провокацією з боку п'ятого українського президента Петра Порошенка. Крім того, господар Кремля вважає, що нинішня українська влада у питанні звільнення полонених має діяти так само, як його кум Віктор Медведчук.

Як заявив господар Кремля під час прес-конференції за підсумками саміту G20, що пройшов у японській Осаці, звільнення українських військовополонених моряків не пов‘язували з поверненням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. За його словами, їх можуть обміняти на громадян Росії.

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Ні, до чого тут ПАРЄ та українські моряки. Зверніть увагу. На мою думку, вже новопризначений начальник Генерального штабу української армії (Руслан Хомчак – 24 канал) підтвердив, що це була провокація, організована Порошенком під час передвиборчої боротьби. Це просто в жодні ворота не лізе. Це неподобство. Давайте ми з цього будемо виходити, якщо так, то фактично українська сторона зізналася, що це була провокація з їхнього боку,

– наголосив Путін.

Що відомо про повернення Росії до ПАРЄ?У 2014 році через агресію Кремля щодо України Росію у ПАРЄ позбавили права голосу. У відповідь на це Москва припинила свою участь в організації та відмовилась платити відповідні внески.



25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За проголосували 118 депутатів, 62 – висловились проти та ще 10 – утримались.





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Водночас господар Кремля додав, що, "у спокійному робочому режимі це питання можна вирішити".

"Ми усвідомлюємо, що ці моряки просто виконували наказ. Але вони порушили російський закон. Потрібно спокійно в робочому режимі з цим розібратися. Окрім того, у нас є питання, щодо деяких інших людей, яких затримали в Україні", – констатував Путін.

Водночас політик підкреслив, що "обміни тривають" і похвалив свого кума Віктора Медведчука за сприяння у звільненні чотирьох українських заручників. Президент Росії зауважив, що це "хороший приклад роботи, прямого контакту з тими, з ким потрібно вести діалог".

"Якщо нинішня влада вибудовуватиме роботу у цьому напрямі, звісно, ми багато можемо досягнути", – резюмував російський лідер.

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Як Хомчак характеризував події на Азові, коли Росія захопила моряків

Хомчак ніколи не називав події у Керченській протоці провокацією з боку тодішньої влади. Щоправда, під час одного зі своїх перших інтерв’ю пообіцяв дізнатися у командувача ВМС Ігоря Воронченко, що вплинуло на його рішення відправити українські кораблі до Креченської протоки та та чи прогнозував він такий результат походу. За його словами, Україна має не так багато суден, щоб їх так просто можна роздавати.

Після того, як Хочак отримав звіт від Воронченка, він назвав дії Росії на Азові агресією, оскільки українські моряки не мали наміру воювати, а хотіли лише дійти до місця базування.

Натомість після подій на Азові у риториці Кремля завжди переважала теза про провокацію.

Під час саміту G20 Путін тему полонених українських моряків обговорив з кількома лідерами. Зокрема, це питання стояло на порядку денному під час перемовин з британською прем’єркою Терезою Мей і американським президентом Дональдом Трампом.

Що відомо про полонених українських моряків? 25 листопада 2018 року російські прикордонники здійснили дві атаки на українські кораблі, що прямували з порту Одеси до порту Маріуполя. Спершу російський корабель протаранив український військовий буксир, а потім прикордонні кораблі ФСБ РФ відкрили вогонь по українських суднах. У результаті 6 українських військових моряків зазнали поранень. Крім того, Росія захопила три українські кораблі та взяла у полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив, що Росія повинна протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Однак Кремль відмовляється це робити, навіть після того, як сплили встановлені судом терміни.



25 червня, в останній день терміну, упродовж якого Росія мала передати Україні полонених моряків, українське МЗС отримало ноту від російського зовнішньополітичного відомства. У документі Кремль повідомив, що вони є готовими передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.





Хто вони 24 полонених українських моряки: інфографіка 24 каналу