Мей звинуватила Росію у безвідповідальності та вимагала звільнення українських моряків

Дії Росії на міжнародній арені – безвідповідальні і дестабілізуючі. А щодо ситуації в Україні – то для досягнення будь-якого прогресу слід припинити конфлікт і звільнити полонених українських моряків.

Таку позицію висловила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путинним на саміті G20 в японській Осаці. Деталі зустрічі опубліковані у прес-релізі уряду Королівства.

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Про безвідповідальні дії Росії

Тереза Мей висловила стурбованість безвідповідальними та дестабілізуючими діями Росії по всьому світу. Прем'єрка наголосила, що не може мовитися про нормалізацію відносин РФ та Британії, поки Росія не припинить діяльність, яка загрожує Британії та її союзникам.

Серед негативних прикладів діяльності Росії британська лідерка назвала прямі військові інтервенції в інших країнах, дезінформацію і кібератаки. А також отруєння у Солсбері, щодо провини Росії у якому Британія має незаперечні докази.

Про ситуацію в Україні

Дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість. Для досягнення будь-якого прогресу у врегулюванні конфлікту, на думку прем'єрки Терези Мей, Росії слід звільнити 24 українських військовослужбовців та кораблі, у насильницький спосіб захоплені в Чорному морі.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в японській Осаці. І це перша зустріч Мей і Путіна на міжнародному рівні після скандалу з отруєнням у Солсбері Сергія Скрипаля і його дочки у березні 2018 року.



Полонені Росією українські моряки

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