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      Росіяни діяли безграмотно, – віце-адмірал про захоплення українських моряків

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      Росіяни захопили українських моряків, порушивши всі можливі закони
      Росіяни захопили українських моряків, порушивши всі можливі закони / Прес-служба Міноборони

      Захоплення у полон наших військовослужбовців – це, безумовно, наслідок війни і агресії Російської Федерації на морі щодо України.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських сил України, віце-адмірал Андрій Тарасов.

      Більше подробиць читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Він пояснив, що наші катери – дуже маневрені. За ними немає сенсу ганятись. Те саме стосується буксира. Він призначений, у тому числі, і для роботи "на укол": буксир впирається у судно і штовхає його. Дірка у борту судна від невдалої роботи буксиру – зовсім не дивина у морській практиці. "Росіяни намагались протаранити оцей буксир, який створений для того, аби протистояти таким таранам. Зрештою, російські кораблі протаранили один одного", – пояснив він.

      Росія не може протиставити світу дійсно потужну силу. Тому вона демонструє наглу силу. І безграмотність. Вони не зупиняються перед застосуванням зброї. Тому вони часто бувають непередбачувані у своїх неадекватних діях,
      – наголосив Тарасов.

      Він також пояснив, що українські моряки під час захоплення діяли у найкращий з усіх можливих способів.

      "Я хочу сказати від імені командування флоту, від імені офіцерів, від імені командирів кораблів, від всіх, хто знає, що таке дії на морі: вони діяли круто! Вони зробили навіть більше, ніж було потрібно. Те, що вони не застосовували зброю – це було єдине правильне рішення. Ми тут це усвідомлюємо повністю. Вони зробили виважені кроки під час виконання завдань у дуже складних умовах, коли сила противника є значно більшою", – наголосив начальник штабу ВМС.

      Нагадаємо, Україна вимагає від Росії без будь-яких подальших умов виконати рішення Міжнародного трибуналу і невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

      Яким є рішення Міжнародного трибуналу щодо українських моряків?

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряківта повернути Україні 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Однак Росія досі відмовляється виконувати рішення суду. У президента країни Володимира Путіна заявили, що "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Як українські моряки опинилися в російському полоні?

      Інцидент з захопленням українських моряків стався 25 листопада 2018 року. Того дня українські військові планово прямували до порту Маріуполя, коли російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Після цього росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу". Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків.

      полонені українські моряки
      Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу

      Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах у Москві.
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      Теги: Українські моряки в полоні Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі ООН
      Джерело: 24 канал
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