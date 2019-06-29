Полонені українські моряки: частині Росія висунула обвинувачення в остаточній редакції

Українським полоненим морякам Євгену Семідоцкому, Юрію Будзилу, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприску, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції. Країна агресор звинувачує українців у незаконному перетині державного кордону, здійсненому організованою групою.

Як розповів адвокат Микола Полозов, такий крок є наслідком слідчих дій, які Слідче управління ФСБ Росії провели щодо частини українських полонених моряків. Крім того, військовополонених і їхніх адвокатів ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи.

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Протягом усього наступного тижня аналогічні слідчі дії будуть проводити щодо решти військовополонених моряків. Завершення цього етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у межах попереднього розслідування. Після цього настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи,

– додав правозахисник.

За його словами, через те, що наприкінці липня у зв'язку закінчуються терміни тримання під вартою українських моряків, слідство буде заявляти у Лефортовський районний суд Москви клопотання про продовження термінів тримання під вартою.

"Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 року. Крім того, військові моряки мають імунітет, відповідно до Конвенції ООН з морського права, та відповідно до наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, їх має бути негайно звільнено", – підсумував Полозов.

25 червня українське МЗС отримало ноту від Міністерства закордонних справ Росії щодо 24 полонених українських моряків. Сталося це в останній день терміну, упродовж якого Росія мала їх передати Україні, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. У документі Кремль запевнив, що вони є готови передати Україні 24 захоплених моряків, якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами.

У відповідь українське зовнішньополітичне відомство відписало ноту, де чіткими підпунктами виділило такі тези:

– Міжнародний трибунал постановив негайно звільнити українські судна та моряків;

– Росія рішення трибуналу не виконала;

– Україна вимагає від Росії припинити міжнародно-протиправні дії та надати гарантії їх недопущення у майбутньому.

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Згодом офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що технічно звільнення та передача Україні моряків і суден мала відбуватися відповідно до процедури, затвердженої в російському законодавстві.

Україна відмовилася не тільки від цієї пропозиції, вона відмовилася навіть в принципі обговорювати це питання. Ось у чому полягає парадокс, адже далі могли почати працювати дипломати, правники та юристи. Вони могли та повинні були б знайти відповідні формулювання,

– зазначила так звана дипломатка.

Вона також зухвало додала, що відмова України обговорювати з Росією умови звільнення моряків на умовах Кремля нібито демонструє, що Київ використовує їх для шантажу та звинувачень Москви.

Як українські моряки потрапили у полон? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.





Хто вони 24 полонених українських моряки: інфографіка 24 каналу