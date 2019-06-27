"Українці своїх не кидають": у Польщі провели пікет на підтримку полонених моряків

У Варшаві українські активісти мітингували під будівлею посольства Російської Федерації, вимагаючи звільнення 24 полонених українських моряків.

"Вчора спливав термін щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі звільнення Росією українських моряків, а цього не відбулося. Тому ми прийшли під посольство Росії – аби нагадати, що вони не виконали вирок цього трибуналу. Також – щоб зацікавити поляків цією темою, темами українських політв’язнів і загалом війни в Україні, яка триває й досі, яка не закінчилася, але про яку останнім часом почали забувати”, – заявила лідерка варшавського Євромайдану Наталія Панченко, повідомляє "Укрінформ".



Росія не виконує рішення трибуналу, а світ мовчить, – активісти / Фото: соцмережі

Вона підкреслила: Росія не виконує рішення Міжнародного морського трибуналу, але світ продовжує мовчати.



Активісти тримали плакати, написані чотирма мовами / Фото: соцмережі

Читайте також: Що загрожує Росії через відмову звільнити українських моряків: пояснення адвоката

Окрім того активісти наголосили: пікетом хотіли також продемонструвати сім’ям моряків та політв’язнів, що вони не самі, а у світі є багато країн, де люди, виходячи на демонстрації, нагадують, що Росія нелегально утримує українців.

Водночас активіст Євромайдану Максим Ситніков підкреслив, що РФ повинна усвідомити: "українці своїх не кидають". До того ж він переконаний: такі акції дратують російських дипломатів.

"Звісно, їх дратують наші гасла, адже правда завжди дратує", – наголосив український активіст.



Російських дипломатів дратує правда, – активіст / Фото: соцмережі

Учасники акції тримали в руках українські прапори та плакати з написами українською, російською, польською й англійською мовами: "Cвободу морякам", "Стоп російській агресії", "Росія – пособник міжнародного тероризму, відповідає за катастрофу МH17", "Росія віддай наших людей".



Акцією родинам політв’язнів демонстрували, що вони не самі / Фото: соцмережі

На завершення акції учасники заспівали гімн України.

Чому українські моряки потрапили в полон Росії?25 листопада 2018 року в Азовському морі російські прикордонники протаранили буксир українських військових, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків, захопили українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". У полон потрапили 24 українці.



Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону".



25 травня Міжнародний трибунал ООН виніс рішення, яким зобов’язав Росію звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі. Проте у російському МЗС з цим не погодились, заявивши, що трибунал не має юрисдикції для розгляду такої справи.





Список полонених українських моряків / Інфографіка 24 каналу