Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?

В Крыму после обысков восьмерых задержанных доставили в управление ФСБ России в Симферополе.

Он достал из кармана такой черный маленький пистолет и хотел меня вот так пристрелить. Я говорю, стреляй меня, потому что у меня одного сына забрали, теперь второго. Лучше чтоб я умерла. А он мне в ответ: "еще успеем вас всех пострелять,

– это семидесятилетняя Зера Сулейманова пересказывает сегодняшний диалог с одним из сотрудников ФСБ, во время обыска у них дома, в Строгановке.

27 марта арестовали ее сына, Руслана Сулейманова, сегодня арестовали второго сына Эскендера.

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А вот, например, Фатму Исмаилову, у которой муж сидит с 2016 года по "делу Хизб ут-Тахрир" (организация или участие в деятельности террористической организации –Прим. ред.), угрожали приковать наручниками к генератору. За то, что во время сегодняшнего ареста ее отца, Энвера Омерова, она пыталась объяснить сотрудникам полиции, что ему нужно оказать минимальную помощь. Потому что у Омерова было сильно повышено артериальное давление.

Это все вот прямо сейчас происходит в Крыму. Там сегодня по очередному подозрению "в участии в Хизб ут-Тахрир" арестовали еще восемь человек.

На фото: поселок Строгановка, Симферопольского района. Здесь, в местах компактного поселения крымских татар, практически не осталось мужчин. Они все обвиняются по террористическим статьям и всю работу за них сейчас делают их жены: сами возят мальчиков на пятничные дуа в мечеть, сами устраивают праздники, сами думают что делать с незаконченной детской площадкой, сами ведут хозяйство. В интервью, которые я пишу в Крыму с семьями задержанных, 80 процентов женских голосов. А характеристики для судов от соседей, по большей части, написаны женским почерком.

Автор: Save Oleg Sentsov

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