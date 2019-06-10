19:13
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Блог Соцмережі

      Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?

      358
      Что происходит сегодня в Крыму
      Что происходит сегодня в Крыму / Save Oleg Sentsov

      В Крыму после обысков восьмерых задержанных доставили в управление ФСБ России в Симферополе.

      Он достал из кармана такой черный маленький пистолет и хотел меня вот так пристрелить. Я говорю, стреляй меня, потому что у меня одного сына забрали, теперь второго. Лучше чтоб я умерла. А он мне в ответ: "еще успеем вас всех пострелять,
      – это семидесятилетняя Зера Сулейманова пересказывает сегодняшний диалог с одним из сотрудников ФСБ, во время обыска у них дома, в Строгановке.

      27 марта арестовали ее сына, Руслана Сулейманова, сегодня арестовали второго сына Эскендера.

      Читайте также: Подозреваемый в госизмене экс-глава Апелляционного суда Крыма вышел из-под стражи

      А вот, например, Фатму Исмаилову, у которой муж сидит с 2016 года по "делу Хизб ут-Тахрир" (организация или участие в деятельности террористической организации Прим. ред.), угрожали приковать наручниками к генератору. За то, что во время сегодняшнего ареста ее отца, Энвера Омерова, она пыталась объяснить сотрудникам полиции, что ему нужно оказать минимальную помощь. Потому что у Омерова было сильно повышено артериальное давление.

      Это все вот прямо сейчас происходит в Крыму. Там сегодня по очередному подозрению "в участии в Хизб ут-Тахрир" арестовали еще восемь человек.

      На фото: поселок Строгановка, Симферопольского района. Здесь, в местах компактного поселения крымских татар, практически не осталось мужчин. Они все обвиняются по террористическим статьям и всю работу за них сейчас делают их жены: сами возят мальчиков на пятничные дуа в мечеть, сами устраивают праздники, сами думают что делать с незаконченной детской площадкой, сами ведут хозяйство. В интервью, которые я пишу в Крыму с семьями задержанных, 80 процентов женских голосов. А характеристики для судов от соседей, по большей части, написаны женским почерком.

      Автор: Save Oleg Sentsov

      Читайте также: Чубаров рассказал с кем представители крымских татар пойдут на выборы в Верховную Раду

      blog_ava
      Які партії проходять до Верховної Ради: свіжий рейтинг
      сьогодні
      8623
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації ФСБ Кримські татари Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чи можуть перенести вибори на жовтень: пояснення експертів
      сьогодні , 19:02 Чи можуть перенести вибори на жовтень: пояснення експертів
      Ірина Поліщук 102
      Шокуюче інтерв'ю Шефіра: що думає друг та бізнес-партнер Зеленського про війну з Росією
      сьогодні , 18:30 Шокуюче інтерв'ю Шефіра: що думає друг та бізнес-партнер Зеленського про війну з Росією
      Леонід Остальцев 737
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      5000
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні , 18:02 Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      Інна Жолобович 3864
      Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?
      сьогодні , 18:01 Российские силовики проводят обыски в Крыму: что происходит прямо сейчас на полуострове?
      Блог Соцмережі 358
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук