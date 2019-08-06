Окупанти знову обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

На Донбасі триває "хлібне перемир'я". Попри це, окупаційні війська Росії 5 і 6 серпня знову порушили його і тричі відкривали вогонь по позиціях військових Збройних сил України. Окрім того, один захисник підірвався на вибухівці та отримав поранення.

Проросійські бойовики 5 серпня двічі обстріляли бійців ЗСУ зі стрілецької зброї, повідомляють у прес-центрі штабу ООС.

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Зокрема, підконтрольні Росії формування відкрили вогонь по позиціях українських військових неподалік Водяного та Південного.

За минулу добу один військовий отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої,

– додали в штабі.

Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріли окупантів.

Вже з початку доби 6 серпня підконтрольні Росії бойовики обстріляли воїнів ЗСУ біля Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Що відомо про нове перемир'я? Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Бойовики таки значно зменшили кількість обстрілів по українських позиціях, але кілька разів на добу все ж відкривають вогонь по бійцях ООС. У той же час Росія продовжує накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО. Її перевозять залізницею до Ростовської області, відтак поблизу з українським кордоном стоять цілі склади зброї.