Під час перемир'я Росія стягує до кордону з Україною військову техніку

З 21 липня на Донбасі триває безстрокове перемир'я. Вже понад тиждень практично не ведуться обстріли по обидва боки від лінії розмежування. У цей же час росіяни продовжують накопичувати важку військову техніку на кордоні з ОРДЛО.

Про перевезення залізницею техніки до Ростовської області та утворення поруч з українським кордоном цілих складів зброї повідомляє "Радіо Свобода".

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Першими ешелони з військовою технікою показали користувачі соціальних мереж та місцеві засоби масової інформації. Зокрема, на фотографіях помітні бронетранспортери і гаубиці Д-30.

Журналісти підкреслюють, що техніка не має вигляду такої, що брала участь у навчаннях або нещодавно хоч якось використовувалася. Вигоріла на сонці фарба корпусів може вказувати на тривале зберігання десь на військовій базі.

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Ешелон з військовою технікою був помічений у місті Звєрєво, яке розташоване за 10 кілометрів від прикордонного Гуково і 17 кілометрах від неконтрольованою Україною ділянки кордона в Луганській області.