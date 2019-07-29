Перемир'я, якого нема: репортаж з контрольного пункту "Мар'їнка"
Остання доба на Донбасі минула без втрат і майже в тиші. Наразі там відносно дотримуються режиму перемир'я. Щоправда, хоч і неінтенсивно, але ворог усе ж таки вночі стріляв по контрольно-пропускному пункту "Мар'їнка".
Атакували із великокаліберного кулемета. На щастя, ніхто не постраждав.
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Не зважаючи на домовленість про повне припинення вогню – бойовики провокують поодинокими вистрілами наших військових. Напередодні активізувалися і снайпери.
Вони всі розраховані на те, щоб наші бійці дивилися, звідки ведеться вогонь, а насправді в той час снайпери шукають таких людей, що будуть дивитися,
– розповів військовослужбовець 24 королівської бригади Роман.
Це одна з найнебезпечніших позицій у Мар'їнці. До противника – якихось кількасот метрів і чутно навіть їхні вигуки.
Перемир'я на Донбасі
Бували моменти, коли вони кричали в нашу сторону нецензурні слова, але то поодинокі випадки,
– сказав командир підрозділу Дмитро.
Цим під час перемир'я окупанти і займаються – укріплюють позиції. А останній тиждень намагаються ще й відновити позиції на териконі Крокодил. Звідти ще у березні військові королівської бригади вибили бойовиків. Та зараз, користуючись режимом припинення вогню ті намагаються відновити вогневі опорні пункти на пануючій висоті.
Терикон Крокодил
Вдень у цьому модулі прикордонники перевіряють документи громадян, які перетинають контрольний пункт в'їзду-виїзду. На щастя, коли стріляли в КПВВ, там нікого не було і ніхто не постраждав.
Що відомо про перемир'я?На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир'я на Донбасі, яке почалося з півночі 21 липня. Сторони також домовилися про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.
Раніше усі перемир'я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушували чи не одразу. Причому сторони заперечували порушення зі свого боку і звинувачували противників.у провокаціях.
Контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка"
Це один з найбільш завантажених контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Вдень його перетинають до 10 тисяч людей. Хоч бойовики і стріляли вночі, але все ж наражали на небезпеку і цивільних. Прикордонники. які охороняють КПВВ, вогонь у відповідь не відкривали.