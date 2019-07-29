Облаштовують позиції: розвідка з'ясувала, що приховують бойовики на Донбасі

Загалом з початку дії режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська дотримуються домовленостей. Однак при цьому проросійські бойовики на Донбасі облаштовують приховані вогневі позиції у зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Ці приховані позиції окупанти сполучають з підземними переходами, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Водночас розвідка повідомляє, що зброю та боєприпаси окупантів контролюють співробітники ФСБ Росії під виглядом представників окупаційних адміністрацій.

Противник здійснює обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у так звану "сіру зону" та сполученням з основними позиціями підземними проходами,

– додають у Міноборони.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир'я на Донбасі, яке почалося з півночі 21 липня.



Сторони також домовилися про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій. Раніше усі перемир'я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушували чи не одразу. Причому сторони заперечували порушення зі свого боку і звинувачували противників.у провокаціях.



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу