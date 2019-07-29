Бойовик, причетний до викрадення "Бука", уже на свободі, – ЗМІ

Мовиться про водія тягача, що перевозив зенітно-ракетний комплекс "БУК", з якого бойовики збили малайзійський літак в українському небі. Цього чоловіка арештували та засудили, але термін його ув'язнення вже сплив.

"Начальник служби тилу Донецької народної республіки" Дмитро Купріян на прізвисько "Батя" відбув свій термін покарання, визначений українським судом, та вийшов на свободу, пишуть "Українські новини".

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Саме Купріян був водієм трейлера для перевезення "Бука", за допомогою якого ЗРК викрали у липні 2014 року. ЗРК, з якого 17 липня 2014 року в Донецькій області збили літак рейсу МН17 та вбили 289 людей.

Купріяна затримали українські правоохоронці під час перетину ним державного кордону в грудні 2015 року. А у грудні 2017 року його засудили до 5 років позбавлення волі. Однак до нього також застосували так званий "закон Савченко", коли дні утримання в СІЗО рахуються за удвічі довший термін відбування покарання.

Таким чином термін ув'язнення Дмитра Купріяна закінчився 20 червня 2019 року. А отже – він на свободі. Утім, з певними обмеженнями: через погану поведінку суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на рік, зобов'язав уночі перебувати вдома щотижня відмічатися у поліції. А також чоловіку не можна відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.



Усе, що відомо про катастрофу рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу

Коротко про катастрофу MH17

Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпур у Малайзію. Збили його бойовики поблизу Тореза (Донецька область) 17 липня 2014 року. Загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: 298 людей.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що авіасудно збили за допомогою ракети, випущеної з комплексу "Бук". А конкретно той комплекс, з якого стріляли, належить 53 зенітно-ракетній бригаді армії Росії, що базується у Курську.

Відповідальною за трагедію є Росія. Такої думки дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Кремль традиційно все заперечує.