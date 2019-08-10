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      Безсмертный объяснил, для чего Украине выходить из переговоров в Минске

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      Безсмертный объяснил, зачем Украине выходить из минского процесса
      Безсмертный объяснил, зачем Украине выходить из минского процесса / Фото 24 каналу

      Украина должна приостановить участие в переговорном процессе в Минске после гибели четырех морпехов на Донбассе. Только после этого можно будет привлечь к ответственности оккупантов, которые сорвали договоренности, нарушили режим тишины и обстреляли военных ВСУ.

      Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, объясняя свою позицию относительно остановки участия украинской стороны в минских переговорах, пишет Укринформ.

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      В частности, он убеждает, что Украина должна приостановить участие в Минском процессе до того момента, пока не соберется "нормандский" формат, и не решит, кто должен понести ответственность за убийство украинских бойцов. Ведь если не давить на Россию, она продолжит проявлять свою агрессию.

      Договоренности действительно предусматривают ответственность. В результате произошедшего могли быть сорваны не только договоренности, а могли начаться широкомасштабные бои. Пока не будет привлечен к ответственности тот, кто сделал, кто дал команду, никаких шагов дальше нельзя делать,
      – отметил Бессмертный.

      Дипломат также отметил, что это политический процесс, который нужно постоянно обеспечивать.

      "Если договорились привлечь к ответственности, надо соответствующими действиями достигать этого: собирается "нормандский" формат, разбирают ситуацию, привлекаются к ответственности виновные, иначе мы никогда не достигнем "режима тишины". А как, не достигнув режима тишины, можно работать?"- пояснил Бессмертный.

      Как погибли украинские морпехи?
      Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя, нарушая "перемирие". Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Настаршому из них прошло 30 лет, самому младшему – 20.

      После гибели защитников Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирения.

      Кроме того, глава государства поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных.

      blog_ava
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      10 августа
      31999
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Нормандский формат Минские договоренности Роман Бессмертный
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