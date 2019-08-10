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      Безсмертний пояснив, для чого Україні виходити з переговорів у Мінську

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      Безсмертний пояснив, навіщо Україні виходити з мінського процесу
      Безсмертний пояснив, навіщо Україні виходити з мінського процесу / Фото 24 каналу

      Україна має призупинити участь в переговорному процесі у Мінську після загибелі чотирьох морпіхів на Донбасі. Лише після цього можна буде притягнути до відповідальності окупантів, які зірвали домовленості, порушили режим тиші та обстріляли військових ЗСУ.

      Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, пояснюючи свою позицію щодо зупинки участі української сторони в мінських переговорах, пише Укрінформ.

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      Зокрема, він переконує, що Україна має призупинити участь у Мінському процесі до того моменту, поки не збереться "нормандський" формат і не вирішить, хто має понести відповідальність за вбивство українських бійців. Адже якщо не тиснути на Росію, вона продовжить проявляти свою агресію.

      Домовленості дійсно передбачають відповідальність. У результаті того, що відбулося, могли бути зірвані не тільки домовленості, а могли початися широкомасштабні бої. Поки не буде притягнутий до відповідальності той, хто зробив, хто дав команду, ніяких кроків далі не можна робити,
      – наголосив Безсмертний.

      Дипломат також відзначив, що це політичний процес, який треба постійно забезпечувати.

      "Якщо домовились притягнути до відповідальності, треба відповідними діями досягати цього: збирається "нормандський" формат, розбирають ситуацію, притягуються до відповідальності винні, інакше ми ніколи не досягнемо "режиму тиші". А як, не досягнувши режиму тиші, можна працювати?", – пояснив Безсмертний.

      Як загинули українські морпіхи?Бойовики обстріляли українських військових 6 серпня поблизу Павлополя, порушуючи "перемир'я". Через обстріли загинули 4 українські воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Настаршому із них минуло 30 років, наймолодшому – 20.

      Після загибелі захисників Зеленський негайно зателефонував російському президенту Володимиру Путіну. Під час розмови глава держави попросив російського лідера вплинути на бойовиків, аби вони припинили вбивства українців. Він наголосив, що обстріли з боку бойовиків під час перемир'я є неприпустимими і не наближують примирення.

      Окрім того, глава держави доручив виділити квартири сім'ям чотирьох українських військових.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Роман Безсмертний Мінські домовленості Нормандський формат Україна – Росія Жертви Новини політики
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