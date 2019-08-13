19:21
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ

      318 Читати новину українською
      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / antikor.com.ua

      Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. Дипломат узнал о своем увольнении не от президента, а из СМИ.

      Жена Романа Бессмертного Татьяна Мокриди на Facebook больше ничего не прокомментировала.

      Читайте также: Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ

      Татьяна призвала включать сегодня в 18:00 24 канал.

      Важно! Роман Бессмертный будет сегодня в эфире 24 канала в 18:00. Онлайн-трансляция – здесь.

      Сам Бессмертный на Facebook написал, что скажет, что он об этом думает в прямом эфире 24 канала.

      Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении с ТКГ в Минске,
      – добавил он.

      Роман Бессмертный представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, но Зеленский его уволил.

      К слову, за время последнего участия Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.

      Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

      blog_ava
      Медовый Спас или Маковея: история праздника и приметы
      сегодня
      10301
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Роман Бессмертный Украина – Россия Минские договоренности СМИ Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      сегодня , 17:45 Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      Інна Жолобович 209
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сегодня , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 260
      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      сегодня , 16:32 Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      1026
      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      сегодня , 16:04 Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      110
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сегодня , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2766
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук