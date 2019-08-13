Бессмертный узнал о своем увольнении из СМИ

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. Дипломат узнал о своем увольнении не от президента, а из СМИ.

Жена Романа Бессмертного Татьяна Мокриди на Facebook больше ничего не прокомментировала.

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Татьяна призвала включать сегодня в 18:00 24 канал.

Важно! Роман Бессмертный будет сегодня в эфире 24 канала в 18:00. Онлайн-трансляция – здесь.

Сам Бессмертный на Facebook написал, что скажет, что он об этом думает в прямом эфире 24 канала.

Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении с ТКГ в Минске,

– добавил он.

Роман Бессмертный представлял Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, но Зеленский его уволил.

К слову, за время последнего участия Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.