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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный прокомментировал свое увольнение

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      Бессмертный отреагировал на свое увольнение из переговорной группы в Минске
      Бессмертный отреагировал на свое увольнение из переговорной группы в Минске / 24 канал

      Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного из переговорной группы в Минске. Сам Бессмертный ответил, что все из-за его публичной позиции, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи в нормандском формате.

      Об этом Роман бессмертный заявил в прямом эфире 24 канала.

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      Также повлияла его позиция относительно тактики действий на линии разграничения или в переговорной группе в Минске. "Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать", – сказал Бессмертный.

      Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно, – заявил он.

      И добавил, что не может понять позицию, когда сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел.

      "Очевидно, что такая позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне", – добавил Бессмертный.

      Что известно о Романе Бессмертном?

      Роман Бессмертный – украинский политик и дипломат. Работал народным депутатом Украины 2-5 созывов, вице-премьером в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова и послом Украины в Республике Беларусь.

      В июле 2019 года Владимир Зеленский назначением Бессмертного в ТКГ фактически вернул его в переговорный процесс, из которого тот вышел в 2016 году. В ТКГ выступал за разработку стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма, а покинул ее из-за противоречия с президентом Порошенко.

      К слову, за время последнего участия Романа Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса в первую очередь будет выгодным России. Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

      Что такое Трехсторонняя контактная группа?Это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины. Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Роман Бессмертный Украина – Россия Минские договоренности Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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