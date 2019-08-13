На каком этапе процесс освобождения украинских пленных: комментарий Бессмертного

Украинский дипломат Роман Бессмертный заявил, что с украинской и российской сторон ведутся разговоры об обмене пленными. Но бывший представитель Украины в переговорной группе в Минске заверил, что для этого Украина должна занять несколько иную позицию, чтобы привлечь к этому вопросу другие страны.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала.

Актуально! Я открыто говорил, как нужно действовать, – Бессмертный прокомментировал свое увольнение

"Сейчас идет очень сложная работа правовой очистки с обеих сторон. Страны обмениваются цифрами и там сейчас дискутируются две проблемы: делать освобождение по мере того, как идет правовая очистка, или потом освободить уже всех вместе", – сказал Бессмертный.

По его словам, чем дольше будет держаться эта правовая неопределенность, тем сложнее будет судьба этих людей.

Ни фамилий, ни цифр (относительно обмена пленных, – 24 канал) я называть не буду, потому что так договорено. Но такая работа ведется, я надеюсь, что усилиями всех участников этого процесса она завершится. Самый поздний срок такой правовой чистки – около 6 недель, то есть почти два месяца,

– прокомментировал дипломат.

Бессмертный отметил, что стоит быть очень осторожными с цифрами, ибо только тех, о ком известно, уже много: 120 человек захвачены в Крыму, 69 – в Луганске и Донецке, 24 моряка, но это мы знаем лишь какую-то часть.



Украинские моряки в плену РФ / Инфографика 24 канала

"Ведь неизвестно о тех, кого похитили не только в России, но и в Беларуси. А во-вторых, относительно без вести пропавших, то мы со временем можем узнавать, что они находятся в России", – добавил он.

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Какую позицию должна занять Украина? Бессмертный отметил, что если бы Украина заняла позицию, что это война и есть военнопленные, и сама относились к ним так, да еще и требовали бы такой позиции с другой стороны, то эта процедура позволяла бы задействовать международные инстанции.

"А так, у нас моряки идут по решению Международного трибунала, есть осужденные в России, есть осужденные в Крыму и тому подобное. А это свидетельствует об очень серьезных пробелах в работе, которые касаются статуса этих лиц", – добавил дипломат.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года украинские военные планово направлялись к порту Мариуполя. В этот день российские пограничники протаранили их буксир в Азовском море. После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



Вместе с кораблями российские пограничники захватили в плен 24 украинских моряков. Суд оккупированного Крыма арестовал всех пленных моряков, обвинив их в "незаконном пересечении границы". С того момента и до сих пор пленных моряков удерживают в следственных изоляторах Москвы.



25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть корабли. Однако, Россия выполнять требования отказалась. 25 июня истек срок, когда Москва могла выполнить этот приказ и отпустить украинцев.

Смотрите видео полного интервью Романа Бессмертного в эфире 24 канала: