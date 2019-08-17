Український політв'язень повернувся додому з російської колонії: деталі

Після трьох років незаконного ув’язнення до України повернувся політв'язень Володимир Присич. Він був фігурантом "справи українських диверсантів" в окупованому Криму.

Володимира Присича 15 серпня звільнили з колонії у Кабардино-Балкарії. Про це повідомила Кримська правозахисна група на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Також повідомили, що українець почуває себе задовільно, але потребує подальшого лікування та реабілітації.

"Володимир Присич і його рідні вдячні українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульської служби МЗС України, Василю Кириличу і Тарасу Малишевському за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України та від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно кращим", – розповіли родичі Володимира Присича.

Наголошується, що зараз українець перебуває вдома, в Харківській області.

Що відомо про Володимира Присича?18 травня 2017 року "суддя Гагарінського районного суду" Севастополя Павло Крилло засудив харків'янина Присича до 3 років позбавлення волі. При цьому йому "зарахували" один рік у слідчому ізоляторі.



Чоловіка звинувачували в тому, що він спільник "українських диверсантів", затриманих ФСБ на кордоні з Кримом на початку серпня 2016 року. На судовому засіданні Присич заявив, що всі свідчення він давав під тортурами.



Проте у вироку йшлося, що його нібито вважають винним за ч. 2 ст. 228 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів).