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      Украинский политзаключенный вернулся домой из российской колонии: детали

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      Владимир Присич
      Владимир Присич / Соцсети

      После трех лет незаконного заключения в Украину вернулся политзаключенный Владимир Присич. Он был фигурантом "дела украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.

      Владимира Присича 15 августа освободили из колонии в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в социальной сети Facebook.

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      Также сообщили, что украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации.

      "Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно Консульской службе МИД Украины Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении политзаключенного домой после истечения срока незаконного наказания. Также Владимир благодарит всех неравнодушных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США отношение администрации колонии к нему стало заметно лучше", – рассказали родственники Владимира Присича.

      Отмечается, что сейчас украинец находится дома, в Харьковской области.

      Что известно о Владимире Присиче?18 мая 2017 года судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крилло приговорил харьковчанина Присича к 3 годам лишения свободы. При этом ему "засчитали" один год в следственном изоляторе.

      Мужчину обвиняли в том, что он сообщник "украинских диверсантов", задержанных ФСБ на границе с Крымом в начале августа 2016 года. На судебном заседании Присич заявил, что все показания он давал под пытками.

      Однако в приговоре говорилось, что его якобы считают виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

       

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