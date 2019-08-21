РФ может вернуть Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко Украине, – СМИ

Пятеро граждан Украины, которые осуждены за различные преступления в России и доставлены в московский следственный изолятор "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания.

Анонимный собеседник "Интерфакс-Украина" сообщил, что сейчас в РФ обсуждают формат этой процедуры.

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Заметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Правозащитный центр "Мемориал" сообщал, что осужденных в РФ пятерых граждан Украины перевели из исправительных колоний в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Кроме того, 20 августа в СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица находятся в учреждении. Об этом написала российская журналистка Виктория Ивлева на Facebook.

Отметим, что ранее эта журналистка писала, что самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда, возможно в Украину. Однако это оказалось фейком.

К слову, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также не исключает быстрого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Возможны сдвиги в гуманитарной сфере. Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азовско-керченская история,

– сказал он.

За что в России осудили Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко?

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Вроде бы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Павла Гриба обвиняют в организации террористического акта. Он якобы предлагал своей знакомой в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе № 26 в городе Сочи с помощью самодельного взрывного устройства. Он получил 6 лет тюрьмы.

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Николая Карпюка приговорили к 22,5 годам заключения по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. При этом обвинение не предоставило никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.

Украинского политзаключенного Станислава Клыха приговорили к 20 годам в тюрьме РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

Суд признал виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе 28-летнего Александра Кольченко и Олега Сенцова. Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

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