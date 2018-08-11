Самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда, возможно в Украину, – российская журналистка

Российская журналистка Виктория Ивлева сообщает, что самолет с Олегом Сенцов вылетел из города Салехард – административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа. Именно в этом округе в Лабытнангах отбывал ссылку украинский режиссер, пленник Кремля.

Об этом Ивлева написала на своей странице в Facebook.

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка – Киев. Все", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое – он практически не встает. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.



7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.