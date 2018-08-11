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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Літак з Сенцовим вилетів з Салехарда, можливо в Україну, – російська журналістка

492 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / focus.ua

Російська журналістка Вікторія Івлєва повідомляє, що літак з Олегом Сенцовим вилетів з міста Салехард – адміністративного центру Ямало-Ненецького автономного округу. Саме в цьому окрузі в Лабтинагах відбував заслання український режисер, бранець Кремля.

Про це Івлєва написала на своїй сторінці у Facebook.

"Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Усе", –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що стан брата не просто поганий – він катастрофічний – він практично не встає. Особисто просити про помилування Олег Сенцов відмовився.

7 серпня адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про значне погіршення його стану. У режисера знизився рівень гемоглобіну, а серцебиття сповільнилось до 40 ударів за хвилину.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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