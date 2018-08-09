Сенцов отказывается просить помилования

Родные украинского политзаключенного Олега Сенцова бьют тревогу, ведь состояние пленника постоянно ухудшается. Но несмотря на это, родственники заключенного режиссера все же не верят в его освобождение.

Украинский политзаключенный Кремля голодает уже 88 день и отказывается от любых вариантов поддерживающей терапии, кроме глюкозы. На днях заключенный режиссер передал письмо сестре, что уже выглядит, как одно из прощальных.

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"Олег написал, что конец близок, и он это не об освобождении", – сестра Сенцова Наталья Каплан.

Письмо сестре привез адвокат Сенцова, который лично виделся с ним. И воочию убедился, что состояние здоровья его подзащитного действительно значительно ухудшилось – очень снизился гемоглобин, а пульс упал до 40 ударов в минуту.

Сил у него довольно мало. Например, ко мне он пришел в довольно плохом состоянии. Он сказал: "Я в основном сейчас лежу". Только ради меня медики прекратили ему одну из медицинских процедур, чтобы он со мной встретился. Он возвращается назад и продолжает процедуру,

– отметил адвокат Дмитрий Динзе.

Сенцов на всех встречах отмечает, что откажется от голодовки только если Кремль освободит всех политзаключенных Кремля. А их более 70 человек. Просить о помиловании Сенцов намерений не имеет.

Однако мать политзаключенного решила все же попробовать спасти сына. Написала письмо с просьбой о помиловании лично к Путину. И ответа еще не получила. Теперь его передали в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. На положительный результат родственники уже не надеются. Между тем акции в поддержку Сенцова продолжаются в ряде стран мира. Даже в Москве время от времени вывешивают плакаты с призывом освободить политзаключенного. Но все напрасно.