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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сенцов відмовляється просити помилування

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Рідні українського політв'язня Олега Сенцова б'ють на сполох, адже стан бранця постійно погіршується. Та попри це, родичі ув'язненого режисера все ж не вірять у його звільнення.

Український політв'язень Кремля голодує вже 88 день і відмовляється від будь-яких варіантів підтримуючої терапії, окрім глюкози. Днями ув'язнений режисер передав лист сестрі, що вже виглядає, як один з прощальних.

Читайте також: По Сенцова треба відправляти медичний літак, бо він не виживе, – сестра

"Олег написав, що кінець близький, і він це не про звільнення", – сестра Сенцова Наталя Каплан.

Лист сестрі привіз адвокат Сенцова, який особисто бачився з ним. І на власні очі переконався, що стан здоров'я його підзахисного дійсно значно погіршився – дуже знизився гемоглобін, а пульс упав до 40 ударів за хвилину.

Сил у нього досить мало. Наприклад, до мене він прийшов в досить поганому стані. Він сказав: "Я в основному зараз лежу". Тільки заради мене медики припинили йому одину з медичних процедур, щоб він зі мною зустрівся. Він повертається назад і продовжує процедуру,
– зазначив адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов на всіх зустрічах зазначає, що відмовиться від голодування тільки якщо Кремль звільнить усіх політв'язнів Кремля. А їх понад 70 осіб. Просити про помилування Сенцов намірів не має.

Однак мати політв'язня вирішила все ж спробувати врятувати сина. Написала лист з проханням про помилування особисто до Путіна. Та відповіді ще не отримала. Тепер його передали до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу РФ. На позитивний результат родичі вже не сподіваються. Тим часом акції на підтримку Сенцова тривають в низці країн світу. Навіть в Москві час від часу вивішують плакати із закликом звільнити політв'язня. Але все марно.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники голодування
Джерело: 24 канал
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