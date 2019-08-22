Двое украинских узников РФ готовятся к обмену, – адвокат

Двое подсудимых в Украине граждан России и двое бывших украинских военных, осужденных за дезертирство, проходят юридические процедуры оформления обмена на содержащихся в РФ украинцев.

Адвокат Валентин Рыбин отметил, что в обмене примут участие Баранов, Одинцов, Кимаковский, Мефедов, а также другие, пишет "Крым.Реалии".

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Адвокат граждан РФ Валентин Рыбин подтвердил, что его подзащитные проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины.

Мы готовимся к будущему обмену. Надеюсь, что он состоится в ближайшее время,

– отметил он.

Точную дату обмена адвокат назвать не смог, но отметил, что "это будет очень скоро".

О каких осужденных идет речь?

Речь идет о бывших украинских военных Максиме Одинцове и Александре Баранове, осужденных по "делу крымских дезертиров".

Также о гражданах России Евгении Мефедове (фигурант так называемой "одесской части 2 мая", подозреваемый в сепаратизме) и Игоре Кимаковськом (задержанный за участие в войне на стороне "ДНР").

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Что известно о Максиме Одинцове и Александре Баранове?

В 2016 году на админгранице между Крымом и Херсоном задержали двух украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, которые в 2014 году перешли на службу в армию. Российские власти расценили задержание Баранова и Одинцова как "похищение" своих военнослужащих. Суд приговорил Баранова к 13 годам лишения свободы, а Одинцова к 14 годам. Оба свою вину не признали.

Важно! Фамилии Баранова и Одинцова фигурируют в списке россиян, которых украинская власть готова обменять на украинских граждан, осужденных в России.

Что известно об Игоре Кимаковськом и Евгении Мефедове?

Игоря Кимаковського задержали в июле 2015 года. Тогда СБУ сообщила, что они "поймали агента ФСБ". Он собирал информацию о передислокации украинских военных.

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Евгений Мефедов – фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017 года городской суд Черноморска вынес оправдательный приговор в отношении него, но в тот же день Мефедова снова задержали, объявив ему новое подозрение – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Обратите внимание! И Кимаковский, и Нефедов ранее писали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на содержащихся в России украинских политзаключенных.