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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Двоє українських в'язнів РФ готуються до обміну, – адвокат

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      Максим Одинцов та Олександр Баранов
      Максим Одинцов та Олександр Баранов / Колаж 24 каналу

      Двоє підсудних в Україні громадян Росії та двоє колишніх українських військових, засуджених за дезертирство, проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в РФ українців.

      Адвокат Валентин Рибін зазначив, що в обміні візьмуть участь Баранов, Одинцов, Кімаковский, Мефеодов, а також інші, пише "Крим.Реалії".

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      Адвокат громадян РФ Валентин Рибін підтвердив, що його підзахисні проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України.

      Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом,
      – зазначив він.

      Точну дату обміну адвокат назвати не зміг, але зазначив, що "це буде дуже скоро".

      Про яких засуджених йдеться?

      Йдеться про колишніх українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, засуджених у "справі кримських дезертирів".

      Також про громадян Росії Євгена Мефедова (фігурант так званої "одеської справи 2 травня", підозрюваний у сепаратизмі) та Ігоря Кімаковського (затриманий за участь у війні на стороні "ДНР").

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      Що відомо про Максима Одинцова та Олександра Баранова?

      У 2016 році на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною затримали двох українських військових Максима Одинцова та Олександра Баранова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію. Російська влада розцінила затримання Баранова й Одинцова як "викрадення" своїх військовослужбовців. Суд засудив Баранова до 13 років позбавлення волі, а Одинцова до 14 років. Обидва свою провину не визнали.

      Важливо! Прізвища Баранова та Одинцова фігурують у списку росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії.

      Що відомо про Ігоря Кімаковського та Євгена Мефедова?

      Ігоря Кімаковського затримали в липні 2015 року. Тоді СБУ повідомила, що вони "зловили агента ФСБ". Він збирав інформацію про передислокацію українських військових.

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      Євген Мефедов – фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі. 18 вересня 2017 року міський суд Чорноморська виніс виправдувальний вирок щодо нього, але того ж дня Мефедова знову затримали, оголосивши йому нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

      Зверніть увагу! І Кімаковський, і Нефедов раніше писали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних в Росії українських політв'язнів.

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ
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