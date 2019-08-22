Двоє українських в'язнів РФ готуються до обміну, – адвокат

Двоє підсудних в Україні громадян Росії та двоє колишніх українських військових, засуджених за дезертирство, проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних в РФ українців.

Адвокат Валентин Рибін зазначив, що в обміні візьмуть участь Баранов, Одинцов, Кімаковский, Мефеодов, а також інші, пише "Крим.Реалії".

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Адвокат громадян РФ Валентин Рибін підтвердив, що його підзахисні проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України.

Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом,

– зазначив він.

Точну дату обміну адвокат назвати не зміг, але зазначив, що "це буде дуже скоро".

Про яких засуджених йдеться?

Йдеться про колишніх українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, засуджених у "справі кримських дезертирів".

Також про громадян Росії Євгена Мефедова (фігурант так званої "одеської справи 2 травня", підозрюваний у сепаратизмі) та Ігоря Кімаковського (затриманий за участь у війні на стороні "ДНР").

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Що відомо про Максима Одинцова та Олександра Баранова?

У 2016 році на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною затримали двох українських військових Максима Одинцова та Олександра Баранова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію. Російська влада розцінила затримання Баранова й Одинцова як "викрадення" своїх військовослужбовців. Суд засудив Баранова до 13 років позбавлення волі, а Одинцова до 14 років. Обидва свою провину не визнали.

Важливо! Прізвища Баранова та Одинцова фігурують у списку росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії.

Що відомо про Ігоря Кімаковського та Євгена Мефедова?

Ігоря Кімаковського затримали в липні 2015 року. Тоді СБУ повідомила, що вони "зловили агента ФСБ". Він збирав інформацію про передислокацію українських військових.

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Євген Мефедов – фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі. 18 вересня 2017 року міський суд Чорноморська виніс виправдувальний вирок щодо нього, але того ж дня Мефедова знову затримали, оголосивши йому нову підозру – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зверніть увагу! І Кімаковський, і Нефедов раніше писали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних в Росії українських політв'язнів.