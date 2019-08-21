У Росії підтвердили перевезення українських політв'язнів до Москви: що це означає

Українських політв'язнів Балуха, Карпюка, Клиха, Кольченка та Сущенка перевели до московського СІЗО "Лефортово", де також перебувають 24 українські полонені моряки. Всі ув'язнені українці можуть поповнити список на обмін та незабаром бути звільненими.

Серед українських політв'язнів може бути Павло Гриб. До нього вчора надійшла передача, проте його перебування у "Лефортово" ніхто не підтверджує, передає видання "Крим.Реалії" з посиланням на члена комісії спостерігачів.

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Член комісії Євген Єнікєєв повідомив, що заступник начальника СІЗО "Лефортово" усно підтвердив перебування у них п'ятьох українських політв'язнів. В ізоляторі сказали, що Павла Гриба в них нема, хоча для нього вчора прийняли передачу. Він запевнив, що якщо передачу прийняли – він обов'язково повинен бути там.

Я намагався в Лефортово побачитися з п'ятьма засудженими в Росії українцями. До самого СІЗО нас пустили, а от поспілкуватися і навіть побачити цих людей – нам відмовили. Сказали, що нібито всі вони написали заяви, що вони ні з ким спілкуватися не хочуть. Заяви нам ці не показали, мотивуючи тим, що вони вже прикріплені в особисті справи,

– сказав Єнікєєв.

Він також зазначив, що у таких випадках, зазвичай, членів комісії ведуть до в'язнів та прямо запитують, чи хочуть вони спілкуватись. Проте, їм відмовили, оскільки всі працівники ізолятора нібито зайняті через аварію з водонагрівальним обладнанням.

Раніше російське видання "Комерсант", посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Україна та Росія вийшли на фінальну стадію узгодження обміну ув'язнених. Українські моряки нібито будуть звільнені до кінця серпня, а інші політв'язні, яких напередодні перевели до Москви, можуть поповнити списки на обмін.

Втім, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав не гнатися за сенсацією у питанні обміну ув'язненими між РФ і Україною, а терпляче працювати на результат.

За що у Росії засудили Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха, Сущенка і Кольченка?

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

Павла Гриба звинувачують в організації терористичного акту. Він буцімто пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі № 26 в місті Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою. Він отримав 6 років в'язниці.

Романа Сущенка Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України".

До слова: Український політв'язень повернувся додому з російської колонії: деталі

Миколу Карпюка засудили до 22,5 років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994 – 95 роках. Обвинувачення не надало жодних доказів того, що Карпюк перебував у Чечні у цей період.

Українського політв'язня Станіслава Клиха засудили до 20 років в'язниці за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років.

Суд визнав винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі 28-річного Олександра Кольченка та Олега Сенцова. Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Українські моряки в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу