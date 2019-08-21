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      В России подтвердили перевозки украинских политзаключенных в Москву: что это значит

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      Украинских политзаключенных перевезли в московское СИЗО
      Украинских политзаключенных перевезли в московское СИЗО / politeka.net

      Украинских политзаключенных Балуха, Карпюка, Клыха, Кольченко и Сущенко перевели в московское СИЗО "Лефортово", где также находятся 24 украинских пленных моряка. Все заключенные украинцы могут пополнить список на обмен и вскоре быть освобождены.

      Среди украинских политзаключенных может быть Павел Гриб. Ему вчера поступила передача, однако его пребывание в "Лефортово" никто не подтверждает, передает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на члена комиссии наблюдателей.

      К теме: Россия отпустит пленных украинских моряков до конца августа, – источник

      Член комиссии Евгений Еникеев сообщил, что заместитель начальника СИЗО "Лефортово" устно подтвердил пребывание у них пятерых украинских политзаключенных. В изоляторе сказали, что Павла Гриба у них нет, хотя для него вчера приняли передачу. Он заверил, что если передача приняли – он обязательно должен быть там.

      Я пытался в Лефортово увидеться с пятью осужденными в России украинцами. В само СИЗО нас пустили, а вот пообщаться и даже увидеть этих людей – нам отказали. Сказали, что якобы все они написали заявления, что они ни с кем общаться не хотят. Заявления нам эти не показали, мотивируя тем, что они уже прикреплены к личным делам,
      – сказал Еникеев.

      Он также отметил, что в таких случаях, как правило, членов комиссии ведут к заключенным и прямо спрашивают, хотят ли они общаться. Однако, им отказали, поскольку все работники изолятора якобы заняты из-за аварии с водонагревательным оборудованием.

      Ранее российское издание "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Украина и Россия вышли на финальную стадию согласования обмена заключенных. Украинские моряки якобы будут освобождены до конца августа, а другие политзаключенные, которых накануне перевели в Москву, могут пополнить списки на обмен.

      Впрочем, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гнаться за сенсацией в вопросе обмена заключенными между РФ и Украиной, а терпеливо работать на результат.

      За что в России осудили Балуха, Гриба, Карпюка, Клыха и Кольченко?

      В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Вроде бы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

      Павла Гриба обвиняют в организации террористического акта. Он якобы предлагал своей знакомой в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе № 26 в городе Сочи с помощью самодельного взрывного устройства. Он получил 6 лет тюрьмы.

      К слову: Украинский политзаключенный вернулся домой из российской колонии: детали

      Николая Карпюка приговорили к 22,5 годам заключения по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. При этом обвинение не предоставило никаких доказательств того, что Карпюк находился в Чечне в этот период.

      Украинского политзаключенного Станислава Клыха приговорили к 20 годам в тюрьме РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.

      Суд признал виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе 28-летнего Александра Кольченко и Олега Сенцова. Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

      Как украинские моряки попали в плен к России?
      25 ноября 2018 года пограничный корабль России возле Керченского пролива протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

      России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      Украинские моряки в плену России / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Владимир Балух Павел Грыб Роман Сущенко Украинские моряки в плену Москва
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