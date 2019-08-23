Зеленський: Питанням звільнення полонених займаюся особисто, результати будуть найближчими днями

Переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром. Про це президент Зеленський заявив журналістам 23 серпня.

"Ми очікуємо результатів крок за кроком", – зазначив глава держави Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс".

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І додав: "Перші результати мають бути вже протягом найближчих днів. Не хочу загадувати".

Президент наголосив, що особисто займається цим питанням, і попросив ЗМІ не поширювати чутки.

"Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу", – сказав Зеленський.

"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у переддень, 22 серпня, у ЗМІ почали говорити про те, що Росія та Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. Мовилося про формулу "33 на 33 людини".