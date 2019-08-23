13:02
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Зеленський: Питанням звільнення полонених займаюся особисто, результати будуть найближчими днями

      424 Читать новость на русском
      Зеленський висловився про обмін полоненими з Росією
      Зеленський висловився про обмін полоненими з Росією / biz.ua

      Переговори з Росією щодо обміну полоненими тривають, їх результати будуть вже незабаром. Про це президент Зеленський заявив журналістам 23 серпня.

      "Ми очікуємо результатів крок за кроком", – зазначив глава держави Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Російська омбудсвумен Москалькова прибула до Києва

      І додав: "Перші результати мають бути вже протягом найближчих днів. Не хочу загадувати".

      Президент наголосив, що особисто займається цим питанням, і попросив ЗМІ не поширювати чутки.

      "Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу", – сказав Зеленський.

      "Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", – підсумував Володимир Зеленський.

      Нагадаємо, у переддень, 22 серпня, у ЗМІ почали говорити про те, що Росія та Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. Мовилося про формулу "33 на 33 людини".

      загострення теми обміну полонених: хроніка подій
      blog_ava
      День прапора: найцікавіші факти про український стяг
      сьогодні
      12706
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Володимир Зеленський Українські моряки в полоні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 588
      Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      сьогодні , 11:07 Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      Павло Казарін 393
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 09:11 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 1697
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 08:45 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1821
      Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      сьогодні , 08:40 Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      Злой Одессит 2604
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук