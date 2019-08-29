17:50
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Романа Сущенка і ще кількох українських політв'язнів доставили у Москву

      373 Читать новость на русском
      Романа Сущенка та інших українських політв'язні доставили у Москву
      Романа Сущенка та інших українських політв'язні доставили у Москву / 24 канал

      Незаконно засудженого у Росії українського політв'язня Романа Сущенка доставили у слідчий ізолятор Лефортово у Москві.

      Про це повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

      Актуально! Бранці Кремля мають повернутись в Україну 30 серпня, – нардеп Чийгоз

      Він перелічив, хто ще з незаконно утримуваних у Росії українців зараз перебуває слідчому ізоляторі "Лефортово".

      "Можу сказати, що в даний час в слідчому ізоляторі "Лефортово" точно перебувають Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов", – сказав Мельников.

      Представник спостережної комісії не відкидає, що в ізоляторі можуть також перебувати й інші українці, зокрема й арештовані українські моряки.

      Всього за моїми даними понад 30 осіб, включаючи заарештованих українських моряків,
      – резюмував Мельников.

      Що відомо про обмін полоненими?Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова з колонії Лабитнангі за полярним колом перевели до СІЗО в Москві.

      Серед осіб, яких Україна в рамках обміну передасть Росії, може бути керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому напередодні змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

      моряки в полоні Росії інфографіка
      Українські моряки, які перебувають у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

      До теми: У Росії підтвердили перевезення українських політв'язнів до Москви: що це означає

      blog_ava
      Руслан Стефанчук – віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      сьогодні
      17955
      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Павло Гриб Володимир Балух Українські моряки в полоні Роман Сущенко Українці в полоні РФ Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      сьогодні , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      20128
      Россия потеряла Украину безвозвратно
      сьогодні , 17:15 Россия потеряла Украину безвозвратно
      Блог Медіа 1059
      Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      28 серпня , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: історія львів’янки, чиє життя врятувала гуманітарна допомога
      1101
      Перша промова Дмитра Разумкова на посаді спікера Ради: основні тези
      сьогодні , 16:53 Перша промова Дмитра Разумкова на посаді спікера Ради: основні тези
      605
      Руслан Стефанчук – віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      сьогодні , 16:21 Руслан Стефанчук – віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      Наталя Боднар 17955
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук