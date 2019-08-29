Романа Сущенка і ще кількох українських політв'язнів доставили у Москву

Незаконно засудженого у Росії українського політв'язня Романа Сущенка доставили у слідчий ізолятор Лефортово у Москві.

Про це повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він перелічив, хто ще з незаконно утримуваних у Росії українців зараз перебуває слідчому ізоляторі "Лефортово".

"Можу сказати, що в даний час в слідчому ізоляторі "Лефортово" точно перебувають Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко та Євген Панов", – сказав Мельников.

Представник спостережної комісії не відкидає, що в ізоляторі можуть також перебувати й інші українці, зокрема й арештовані українські моряки.

Всього за моїми даними понад 30 осіб, включаючи заарештованих українських моряків,

– резюмував Мельников.

Що відомо про обмін полоненими?Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.



29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова з колонії Лабитнангі за полярним колом перевели до СІЗО в Москві.



Серед осіб, яких Україна в рамках обміну передасть Росії, може бути керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому напередодні змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.



Українські моряки, які перебувають у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

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