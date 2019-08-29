Романа Сущенко и еще нескольких украинских политзаключенных доставили в Москву
Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в следственный изолятор Лефортово в Москве.
Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, передает агентство "Интерфакс-Украина".
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Он перечислил, кто еще из незаконно удерживаемых в России украинцев сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово".
"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", – сказал Мельников.
Представитель наблюдательной комиссии не исключает, что в изоляторе могут также находиться и другие украинцы, в том числе арестованные украинские моряки.
Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков,
– резюмировал Мельников.
Что известно об обмене пленными?Накануне СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.
29 августа ряд российских СМИ сообщили о том, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги за полярным кругом перевели в СИЗО в Москве.
Среди лиц, которых Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которому накануне изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.
Украинские моряки, которые находятся в русском плену / Инфографика 24 канала
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