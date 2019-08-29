18:25
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Романа Сущенко и еще нескольких украинских политзаключенных доставили в Москву

      136 Читати новину українською
      Романа Сущенко и еще нескольких украинских политзаключенных доставили в Москву

      Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Романа Сущенко доставили в следственный изолятор Лефортово в Москве.

      Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, передает агентство "Интерфакс-Украина".

      Актуально! Пленники Кремля должны вернуться в Украину 30 августа – нардеп Чийгоз

      Он перечислил, кто еще из незаконно удерживаемых в России украинцев сейчас находится в следственном изоляторе "Лефортово".

      "Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клих, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", – сказал Мельников.

      Представитель наблюдательной комиссии не исключает, что в изоляторе могут также находиться и другие украинцы, в том числе арестованные украинские моряки.

      Всего по моим данным более 30 человек, включая арестованных украинских моряков,
      – резюмировал Мельников.

      Что известно об обмене пленными?Накануне СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

      29 августа ряд российских СМИ сообщили о том, что незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги за полярным кругом перевели в СИЗО в Москве.

      Среди лиц, которых Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которому накануне изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.

      моряки в полоні Росії інфографіка
      Украинские моряки, которые находятся в русском плену / Инфографика 24 канала

      К теме: В России подтвердили перевозки украинских политзаключенных в Москву: что это значит

      blog_ava
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня
      32572
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Павел Грыб Владимир Балух Украинские моряки в плену Роман Сущенко Украинцы в плену РФ Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      сегодня , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      10371
      Россия потеряла Украину безвозвратно
      сегодня , 17:15 Россия потеряла Украину безвозвратно
      Блог Медіа 2022
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      215
      Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      сегодня , 16:51 Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      472
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня , 16:21 Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      Наталя Боднар 32570
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук