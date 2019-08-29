Пленники Кремля должны вернуться в Украину 30 августа, – нардеп Чийгоз

Новоизбранный народный депутат Ахтем Чийгоз, которого оккупационная власть Крыма удерживала в 2015-2017 году за якобы организацию массовых беспорядков на полуострове, анонсировал освобождение удерживаемых в России украинских политзаключенных уже в пятницу, 30 августа.

Такое заявление Чийгоз сделал в кулуарах Верховной Рады после торжественного заседания, пишет Интерфакс-Украина.

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"Олег Сенцов в московском СИЗО "Лефортово". Из той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все пока предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В общем то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это так", – заявил Чийгоз журналистам.

Украинские моряки, которые находятся в российском плену: инфографика 24 канала

Что известно об обмене пленнымиРанее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве). Кроме этого, в четверг, 29 августа, ряд российских телеграмм-каналов и СМИ сообщили о том, что Олега Сенцова перевели из колонии в Тюменской области в СИЗО в Москве.



Зато ожидается, что среди лиц, переданных России, будет руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.