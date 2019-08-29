Бранці Кремля мають повернутись в Україну 30 серпня, – нардеп Чийгоз

Новообраний народний депутат Ахтем Чийгоз, якого окупаційна влада Криму утримувала у 2015-2017 році за начебто організацію масових заворушень на півострові, анонсував звільнення утримуваних в Росії українських політв'язнів вже в п'ятницю, 30 серпня.

Таку заяву Чийгоз зробив в кулуарах Верховної Ради після урочистого засідання, пише Інтерфакс-Україна.

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"Олег Сенцов в (московському СІЗО - ІФ) "Лефортово". З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все поки імовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьовано – це так", – заявив Чийгоз журналістам.

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