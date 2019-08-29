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      Бранці Кремля мають повернутись в Україну 30 серпня, – нардеп Чийгоз

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      Олег Сенцов може повернутись додому вже 30 серпня
      Олег Сенцов може повернутись додому вже 30 серпня / Радіо Свобода

      Новообраний народний депутат Ахтем Чийгоз, якого окупаційна влада Криму утримувала у 2015-2017 році за начебто організацію масових заворушень на півострові, анонсував звільнення утримуваних в Росії українських політв'язнів вже в п'ятницю, 30 серпня.

      Таку заяву Чийгоз зробив в кулуарах Верховної Ради після урочистого засідання, пише Інтерфакс-Україна.

      До теми: Сенцов зник з колонії у Росії: його можуть обміняти на Вишинського – ЗМІ

      "Олег Сенцов в (московському СІЗО - ІФ) "Лефортово". З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все поки імовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьовано – це так", – заявив Чийгоз журналістам.

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      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Ахтем Чийгоз Олег Сенцов
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