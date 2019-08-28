13:00
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Кирила Вишинського випустили з-під варти: перше відео

      984 Читать новость на русском
      Кирила Вишинського звільнили з-під варти
      Кирила Вишинського звільнили з-під варти / hromadske.ua

      Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського звільнили з-під варти під особисту поруку. В Україні його підозрюють у державній зраді.

      Таке рішення прийняв Апеляційний суд Києва сьогодні, 28 серпня. Відтак, Вишинському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

      Важливо: Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, – Зеленський

      Про зміну запобіжного заходу просили адвокати проросійського журналіста. Прокурори погодились на це. Після цього суд звільнив Вишинського з-під варти.

      Скасувати попереднє рішення, задовольнити клопотання захисту і змінити запобіжний захід з утримання під вартою в СІЗО Києва на особисту поруку,
      – оголосив суддя.

      Тепер, згідно з рішенням суддів, Вишенський повинен буде з'являтися на вимогу в суд, не спілкуватися зі свідками у своїй кримінальній справі, повідомляти про зміну місця свого проживання і роботи. Журналіст погодився на ці вимоги.

      Попри те, паспорт Вишинського все ще залишиться в прокуратурі. Проте, його захист буде подавати клопотання і вимагати повернути йому документ.

      Сам Вишинський прокоментував ситуацію наступним чином: "Я давно чекав на це рішення. Справедливе рішення суду".

      Хто такий Кирило ВишинськийВишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік.

      Обмін Вишинського на Сенцова: що про це відомо

      Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

      У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.

      Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

      Юридично здійснити такий обмін неможливо. Причина – Вишинський має українське громадянство.

      blog_ava
      Успіння Пресвятої Богородиці: чого не можна робити
      сьогодні
      12314
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Судді Кирило Вишинський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сьогодні , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 167
      "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      сьогодні , 11:00 "Хороші хлопці": дорослий фільм про дітей
      Юлія Ліпенцева 240
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      11021
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 918
      Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 08:19 Клан Богатирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      3748
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук