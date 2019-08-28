Кирила Вишинського випустили з-під варти: перше відео

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського звільнили з-під варти під особисту поруку. В Україні його підозрюють у державній зраді.

Таке рішення прийняв Апеляційний суд Києва сьогодні, 28 серпня. Відтак, Вишинському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Важливо: Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, – Зеленський

Про зміну запобіжного заходу просили адвокати проросійського журналіста. Прокурори погодились на це. Після цього суд звільнив Вишинського з-під варти.

Скасувати попереднє рішення, задовольнити клопотання захисту і змінити запобіжний захід з утримання під вартою в СІЗО Києва на особисту поруку,

– оголосив суддя.

Тепер, згідно з рішенням суддів, Вишенський повинен буде з'являтися на вимогу в суд, не спілкуватися зі свідками у своїй кримінальній справі, повідомляти про зміну місця свого проживання і роботи. Журналіст погодився на ці вимоги.

Попри те, паспорт Вишинського все ще залишиться в прокуратурі. Проте, його захист буде подавати клопотання і вимагати повернути йому документ.

Сам Вишинський прокоментував ситуацію наступним чином: "Я давно чекав на це рішення. Справедливе рішення суду".

Хто такий Кирило Вишинський? Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року він працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебував понад 1 рік.

Обмін Вишинського на Сенцова: що про це відомо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.



У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.



Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

Юридично здійснити такий обмін неможливо. Причина – Вишинський має українське громадянство.