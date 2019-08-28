13:27
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Кирилла Вышинского выпустили из-под стражи: первое видео

      293 Читати новину українською
      Кирилла Вышинского освободили из-под стражи
      Кирилла Вышинского освободили из-под стражи / hromadske.ua

      Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство. В Украине его подозревают в государственной измене.

      Такое решение принял суд Киева сегодня, 28 августа. Следовательно, Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      Важно: Мы готовы обменять Вышинского на Сенцова, – Зеленский

      Об изменении меры пресечения просили адвокаты пророссийского журналиста. Прокуроры согласились на это. После этого суд освободил Вышинского из-под стражи.

      Отменить предыдущее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство,
      – объявил судья.

      Теперь, согласно решению судей, Вышинский должен будет появляться на требование в суд, не общаться со свидетелями по своему уголовному делу, сообщать об изменении места своего жительства и работы. Журналист согласился на эти требования.

      Несмотря на это, паспорт Вышинского все еще останется в прокуратуре. Однако, его защита будет подавать ходатайство и требовать вернуть ему документ.

      Сам Вышинский прокомментировал ситуацию следующим образом: "Я давно ждал этого решения. Справедливого решения суда".

      Кто такой Кирилл Вышинский?Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

      Обмен Вышинского на Сенцова: что об этом известно

      Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

      В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских ребят, как говорил Зеленский.

      Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

      Юридически осуществить такой обмен невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.

      blog_ava
      Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      сегодня
      3107
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Судьи Кирил Вышинский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 258
      "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      сегодня , 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      Юлія Ліпенцева 60
      Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      сегодня , 08:46 Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
      4290
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сегодня , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 956
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      сегодня , 07:37 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 970
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук