Кирилла Вышинского выпустили из-под стражи: первое видео

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство. В Украине его подозревают в государственной измене.

Такое решение принял суд Киева сегодня, 28 августа. Следовательно, Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Важно: Мы готовы обменять Вышинского на Сенцова, – Зеленский

Об изменении меры пресечения просили адвокаты пророссийского журналиста. Прокуроры согласились на это. После этого суд освободил Вышинского из-под стражи.

Отменить предыдущее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство,

– объявил судья.

Теперь, согласно решению судей, Вышинский должен будет появляться на требование в суд, не общаться со свидетелями по своему уголовному делу, сообщать об изменении места своего жительства и работы. Журналист согласился на эти требования.

Несмотря на это, паспорт Вышинского все еще останется в прокуратуре. Однако, его защита будет подавать ходатайство и требовать вернуть ему документ.

Сам Вышинский прокомментировал ситуацию следующим образом: "Я давно ждал этого решения. Справедливого решения суда".

Кто такой Кирилл Вышинский?Вышинский – бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене. По данным сайта "Миротворец", весной 2014 года он работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию полуострова Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Вышинский находился более 1 года.

Обмен Вышинского на Сенцова: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

В ответ на это Кремль заявил, что первым шагом для возобновления диалога Москвы и Киева могло бы стать возвращение в РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, а не освобождение украинских ребят, как говорил Зеленский.

Киев с интересом воспринял это заявление и ответил, что Украина может освободить Вышинского в обмен на пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова. Но освобождение должно происходить одновременно.

Юридически осуществить такой обмен невозможно. Причина – Вышинский имеет украинское гражданство.