Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, – Зеленський

Офіційний Київ готовий звільнити арештованого за підозрою у держзраді журналіста Кирила Вишинського в обмін на українського режисера Олега Сенцова, якого в ув’язненні утримує Росія.

Раніше такою заявою вже відзначилися в Офісі Президента. Зокрема, саме так речниця глави держави Юлія Мендель прокоментувала пропозицію Кремля щодо того, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до Росії Вишинського. Тепер про такий обмін заговорив і сам президент, інформує "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський

Якщо ми говоримо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це – не розмінна монета,

– сказав Зеленський.

Водночас, президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з Росії всіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців.

Що відомо про російський полон Сенцова? Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти звинувачують його у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.



Вирок Сенцову оголосили у серпні 2015 року – бранця Кремля засудили до 20 років за ґратами в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.



14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Голодування Сенцова тривало до 5 жовтня.

"Якщо це такі перші кроки – ми готові", – додав він.

Але є одне але! Сам Вишинський не дуже хоче такого обміну

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи готовий Київ першим звільнити Вишинського і чекати у відповідь кроку з боку Москви, Зеленський зазначив: "Давайте ми дамо вам пана Вишинського, якщо ви хочете, і поверніть нам пана Сенцова. Ми написали – одночасно".

Хто такий Кирило Вишинський? Це – колишній журналіст, керівник "РИА Новости Украина". СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.



Навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом він перебуває вже понад 10 місяців.