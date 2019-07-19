Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ всіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців, пише "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський зазначив, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюються на захоплених наприкінці минулого року в районі Керченської протоки й незаконно утримуваних під арештом 24 українських військових моряків.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими. Зі слів замглави Офісу Президента Вадима Пристайка, є попередні домовленості щодо обміну за списками, однак остаточний список імен узгодять омбудсмени під час засідання у Мінську.

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Напередодні російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим. Моряки відмовились відповідати на запитання суддів.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу