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      Росія повинна повернути українських моряків не в порядку обміну, – Зеленський

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ повинна повернути українських моряків не в порядку обміну.

      Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ всіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців, пише "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Кремль відповів на заклик Зеленського звільнити моряків і висунув свою умову

      Зеленський зазначив, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюються на захоплених наприкінці минулого року в районі Керченської протоки й незаконно утримуваних під арештом 24 українських військових моряків.

      15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими. Зі слів замглави Офісу Президента Вадима Пристайка, є попередні домовленості щодо обміну за списками, однак остаточний список імен узгодять омбудсмени під час засідання у Мінську.

      У Мінську домовилися про нове перемир’я на Донбасі та обмін полоненими – детальніше читайте за посиланням.

      Напередодні російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим. Моряки відмовились відповідати на запитання суддів.

      Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      До російського полону потрапили 24 моряки. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент, а тому відмовляються виконати рішення суду.

      українські моряки в полоні рф
      Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Українські моряки в полоні
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