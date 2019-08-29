Сенцов исчез из колонии в России: его могут обменять на Вышинского, – СМИ
Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8, которая размещается в российском города Лабытнанги. Где он сейчас находится, неизвестно. Вполне вероятно, что Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.
Новость дополняется
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии