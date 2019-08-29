Сенцов исчез из колонии в России: его могут обменять на Вышинского, – СМИ

Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8, которая размещается в российском города Лабытнанги. Где он сейчас находится, неизвестно. Вполне вероятно, что Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.

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