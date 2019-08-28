14:57
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Обмен заключенными между Украиной и Россией внезапно перенесли, – СМИ

      206 Читати новину українською
      Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесли
      Обмен заключенными между Украиной и Россией перенесли / tass.ru

      Обмен заключенными особами между Украиной и Россией откладывается на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33.

      Об этом со ссылкой на адвоката осужденных в Украине граждан РФ Валентина Рыбина пишет российское издание ТАСС.

      Важно: Обмен пленными: о чем это говорит и чего ждать от Путина

      Обмен переносится. Пока нет указа о помиловании. Скорее всего, есть какие-то силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг,
      – сказал юрист.

      Конкретной причины переноса обмена и новой даты Рыбин не назвал. В то же время, адвокат добавил, что "когда у товарищей нет договоренностей, на лад дело не пойдет".

      Ранее Рыбин заявлял, что сейчас идет финальная работа по согласованию окончательного перечня лиц на обмен. Сам обмен должен был состояться до конца недели, в частности – 28-29 августа.

      В то же время адвокат украинских моряков в России Николай Полозов в комментарии 24 каналу сказал, что не будет пока комментировать информацию об обмене между Украиной и РФ и не советует делать это своему коллеге Валентину Рыбину.

      Что известно об обмене пленными?
      Конкретной информации не предоставляют ни украинская, ни российская стороны. Правда, и лидеры обоих государств, и представители МИД подчеркивают: переговоры об обмене активно ведутся, и вскоре будет виден их результат. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека".

      Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинские моряка. Также вскоре выйти на волю, скорее всего, смогут: Балух, Гриб, Карпюк, Клых и Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      українські моряки в російському полоні
      Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Сто дней президентства Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня
      5310
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      62
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      75
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      сегодня , 13:01 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      351
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 458
      "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      сегодня , 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      Юлія Ліпенцева 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук