Обмен заключенными между Украиной и Россией внезапно перенесли, – СМИ

Обмен заключенными особами между Украиной и Россией откладывается на неопределенный срок. Ранее ожидалось, что он пройдет 28-29 августа в формате 33 на 33.

Об этом со ссылкой на адвоката осужденных в Украине граждан РФ Валентина Рыбина пишет российское издание ТАСС.

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Обмен переносится. Пока нет указа о помиловании. Скорее всего, есть какие-то силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг,

– сказал юрист.

Конкретной причины переноса обмена и новой даты Рыбин не назвал. В то же время, адвокат добавил, что "когда у товарищей нет договоренностей, на лад дело не пойдет".

Ранее Рыбин заявлял, что сейчас идет финальная работа по согласованию окончательного перечня лиц на обмен. Сам обмен должен был состояться до конца недели, в частности – 28-29 августа.

В то же время адвокат украинских моряков в России Николай Полозов в комментарии 24 каналу сказал, что не будет пока комментировать информацию об обмене между Украиной и РФ и не советует делать это своему коллеге Валентину Рыбину.

Что известно об обмене пленными?

Конкретной информации не предоставляют ни украинская, ни российская стороны. Правда, и лидеры обоих государств, и представители МИД подчеркивают: переговоры об обмене активно ведутся, и вскоре будет виден их результат. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека".



Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинские моряка. Также вскоре выйти на волю, скорее всего, смогут: Балух, Гриб, Карпюк, Клых и Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Украинские моряки в плену России / инфографика 24 канала