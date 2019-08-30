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      30 серпня відбудеться обмін полоненими: українських бранців вже везуть в аеропорт

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      Українських політв'язнів вже везуть в аеропорт у Підмосков'ї, – ЗМІ
      Українських політв'язнів вже везуть в аеропорт у Підмосков'ї, – ЗМІ / expres.online

      Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня відбудеться обмін полоненими між Україною та Росією. Колишній російський парламентар закликав тримати кулаки за бранців.

      Крім того, ще ввечері 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї, повідомляє телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ".

      Цікаво: Волкер прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією

      Колона з автозаками рухалася до аеропорту у супроводі військових гелікоптерів.

      Що відомо про потенційний обмін полоненими?Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова з колонії Лабитнангі за полярним колом перевели до СІЗО в Москві.

      Серед осіб, яких Україна в рамках обміну передасть Росії, може бути керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому напередодні змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

      Українські моряки в полоні Росії
      Українські моряки, захоплені Росією / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      29 серпня
      37401
      Теги: Обмін полоненими Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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