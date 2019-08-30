02:00
30 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      30 августа состоится обмен пленными: украинских пленников уже везут в аэропорт

      100 Читати новину українською
      Украинских политзаключенных уже везут в аэропорт в Подмосковье, – СМИ
      Украинских политзаключенных уже везут в аэропорт в Подмосковье, – СМИ / expres.online

      Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Бывший российский парламентарий призвал держать кулаки за пленников.

      Кроме того, еще вечером 29 августа украинские пленников массово везли в аэропорт "Остафьев", что в Подмосковье, сообщает телеграмм канал "НЕЗЫГАРЬ".

      Интересно: Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

      Колонна из автозака двигалась в аэропорт в сопровождении военных вертолетов.

       

      Что известно о потенциальном обмен пленными? Накануне СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинский, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

      29 августа ряд российских СМИ сообщили о том, что незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги за полярным кругом перевели в СИЗО в Москве.

      Среди лиц, Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости"  "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинскому, которому накануне изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личную обязательства.

      Украинские моряки в плену России
      Украинские моряки, захваченные Россией / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Кто такая Зоряна Скалецкая: биография новой руководительницы Минздрава
      29 августа
      3155
      Теги: Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      29 августа , 17:47 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      14229
      Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      сегодня , 01:01 Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины
      45
      Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      сегодня , 00:31 Руслан Рябошапка: с НАЗК в кресло Генпрокурора
      Наталя Боднар 3080
      Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      сегодня , 00:02 Кто такой Вадим Пристайко: что известно о новом главе МИД
      3743
      Михаил Федоров: от студенческого мэра до вице-премьер-министра цифровой трансформации
      29 августа , 23:30 Михаил Федоров: от студенческого мэра до вице-премьер-министра цифровой трансформации
      Ірина Поліщук 69
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук