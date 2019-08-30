30 августа состоится обмен пленными: украинских пленников уже везут в аэропорт

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Бывший российский парламентарий призвал держать кулаки за пленников.

Кроме того, еще вечером 29 августа украинские пленников массово везли в аэропорт "Остафьев", что в Подмосковье, сообщает телеграмм канал "НЕЗЫГАРЬ".

Интересно: Волкер прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией

Колонна из автозака двигалась в аэропорт в сопровождении военных вертолетов.

Что известно о потенциальном обмен пленными? Накануне СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинский, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.



29 августа ряд российских СМИ сообщили о том, что незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова из колонии Лабытнанги за полярным кругом перевели в СИЗО в Москве.



Среди лиц, Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинскому , которому накануне изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личную обязательства.



Украинские моряки, захваченные Россией / инфографика 24 канала