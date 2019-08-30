Українські бранці Кремля мали прибути в Україну ще о 5 годині: що відомо станом на зараз

Головний редактор російського видання "Ехо Москви" Олексій Венедіктов раніше заявляв, що українськібранці повернуться з російського полону до Києва о 5 ранку 30 серпня. У "Жулянах" зібралися журналісти, але жодної офіційної делегації не помітно і близько.

Про те, що обмін полоненими між Україною і Росією найімовірніше таки вдібудеться в ночі, повідомляв і журналіст російської служби BBC Ілля Барабанов.

До слова: Обмін полоненими між Росією та Україною: хто з українців може потрапити до списку

В аеропорту "Жуляни" зібралися журналісти, але вони не виявили жодних ознак, що там очікується приліт українських полонених. Жодної достовірної інформації у них немає.

Кориспондентка 24 каналу повідомила, що в аеропорту на табло і близько немає згадки про рейс "Москва – Київ". Журналісти подейкують, що українські бранці ще не вилетіли з Москви, а сам виліт щонайшвидше відбудеться о 9 годині ранку.

Ситуація в Жулянах станом на 6 ранку: дивіться фото

Що відомо про потенційний обмін полоненими?Раніше низка журналістів та політиків повідомляли, що обмін полоненими між Україною і Росією вже розпочався, а бранці Кремля вилетіли з Росії до України.



Відомо, що у списках на обмін є 24 військовополонені українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Павло Гриб і Володимир Балух.