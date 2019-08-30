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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Украинские пленники Кремля должны были прибыть в Украину в 5:00: что известно на данный момент

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      В Жулянах пока ничего не указывает на возвращение украинцев из российского плена
      В Жулянах пока ничего не указывает на возвращение украинцев из российского плена / 24 канал

      Главный редактор российского издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее заявлял, что украинские пленники вернутся из российского плена в Киев в 5 утра 30 августа. В "Жулянах" собрались журналисты, но никакой официальной делегации не видно и близко.

      О том, что обмен пленными между Украиной и Россией скорее всего таки сосотоится ночью, сообщал и журналист русской службы BBC Илья Барабанов.

       К слову: Обмен пленными между Россией и Украиной: кто из украинцев может попасть в список

      В аэропорту "Жуляны" собрались журналисты, но они не обнаружили никаких признаков, что там ожидается прилет украинских пленных. Никакой достоверной информации у них нет.

      Кориспондентка 24 канала сообщила, что в аэропорту на табло и близко нет упоминания о рейс "Москва – Киев". Журналисты говорят, что украинские пленники еще не вылетели из Москвы, а сам вылет скорее всего состоится в 9:00 утра.

      Ситуация в Жулянах по состоянию на 6 утра: смотрите фото

      Что известно о потенциальном обмен пленными?
      Ранее ряд журналистов и политиков сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией уже начался, а пленники Кремля вылетели из России в Украину.

      Известно, что в списках на обмен есть 24 военнопленных украинских моряка, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

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      Теги: Новости Украины Владимир Балух Павел Грыб Олег Сенцов Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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