Під час перемовин між Росією та Україною сторони домовилися не лише про обмін полоненими. Також було досягнуто й низку інших угод.

Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела, окрім питань щодо обміну полоненими, Україна та Росія також досягли попередні домовленості за такими пунктами:

– Упродовж року Донбас отримує особливий статус;

– Відновиться подача води з України до Криму;

– 6 місяців на повне припинення вогню на Донбасі;

– Амністія у двох країнах щодо профільних в'язнів.

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Джерело ресурсу переконує, що відповідний секретний протокол про наміри вже підписано.