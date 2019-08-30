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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Особливий статус Донбасу та інші умови: Україна може заплатити дорогу ціну за повернення бранців

      518 Читать новость на русском
      Обмін полоненими: ЗМІ оприлюднили подробиці перемовин Росії та України
      Обмін полоненими: ЗМІ оприлюднили подробиці перемовин Росії та України / Фото з відкритих джерел

      Під час перемовин між Росією та Україною сторони домовилися не лише про обмін полоненими. Також було досягнуто й низку інших угод.

      Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела, окрім питань щодо обміну полоненими, Україна та Росія також досягли попередні домовленості за такими пунктами:

      – Упродовж року Донбас отримує особливий статус;

      – Відновиться подача води з України до Криму;

      – 6 місяців на повне припинення вогню на Донбасі;

      – Амністія у двох країнах щодо профільних в'язнів. 

      Радимо ознайомитися! Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна

      Джерело ресурсу переконує, що відповідний секретний протокол про наміри вже підписано.

       

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      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Новини політики Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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