Особливий статус Донбасу та інші умови: Україна може заплатити дорогу ціну за повернення бранців
Під час перемовин між Росією та Україною сторони домовилися не лише про обмін полоненими. Також було досягнуто й низку інших угод.
Як пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на власні джерела, окрім питань щодо обміну полоненими, Україна та Росія також досягли попередні домовленості за такими пунктами:
– Упродовж року Донбас отримує особливий статус;
– Відновиться подача води з України до Криму;
– 6 місяців на повне припинення вогню на Донбасі;
– Амністія у двох країнах щодо профільних в'язнів.
Радимо ознайомитися! Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна
Джерело ресурсу переконує, що відповідний секретний протокол про наміри вже підписано.
Джерело: 24 канал
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