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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Особый статус Донбасса и другие условия: Украина может дорого заплатить за возвращение пленников

      1959 Читати новину українською
      Обмен пленными: СМИ обнародовали подробности переговоров России и Украины
      Обмен пленными: СМИ обнародовали подробности переговоров России и Украины / Фото из открытых источников

      Во время переговоров между Россией и Украиной стороны договорились не только об обмене пленными. Также был достигнут и ряд других соглашений.

      Как пишет Telegram канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники, кроме вопросов по обмену пленными, Украина и Россия также достигли предварительных договоренностей по таким пунктам:

      – На протяжении года Донбасс получает особый статус;

      – Восстановится подача воды из Украины в Крым;

      – 6 месяцев на полное прекращение огня на Донбассе;

      – Амнистия в двух странах по профильным заключенным.

      Советуем ознакомиться! Обмен пленными: о чем это говорит и чего ждать от Путина

      Источник ресурса утверждает, что соответствующий секретный протокол о намерениях уже подписан.

      Ранее СМИ сообщали, что 28 украинских пленников Кремля вылетели в Киев. Всех их обменяли на находящихся в Украине россиян. Также появилась информация, что моряки уже вернулись и сейчас находятся в Украине.

      В Офисе Президента отметили, что процесс обмена пленными еще продолжается, поэтому не нужно делать преждевременные выводы. По сообщению Telegram-канала "Незыгарь", Украине все же передали часть пленных, а вторую часть сейчас оформляют для передачи. Стороны объявят об обмене только тогда, когда завершится вся процедура.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ОБМЕНА ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ:
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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