Особый статус Донбасса и другие условия: Украина может дорого заплатить за возвращение пленников

Во время переговоров между Россией и Украиной стороны договорились не только об обмене пленными. Также был достигнут и ряд других соглашений.

Как пишет Telegram канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники, кроме вопросов по обмену пленными, Украина и Россия также достигли предварительных договоренностей по таким пунктам:

– На протяжении года Донбасс получает особый статус;

– Восстановится подача воды из Украины в Крым;

– 6 месяцев на полное прекращение огня на Донбассе;

– Амнистия в двух странах по профильным заключенным.

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Источник ресурса утверждает, что соответствующий секретный протокол о намерениях уже подписан.

Ранее СМИ сообщали, что 28 украинских пленников Кремля вылетели в Киев. Всех их обменяли на находящихся в Украине россиян. Также появилась информация, что моряки уже вернулись и сейчас находятся в Украине.

В Офисе Президента отметили, что процесс обмена пленными еще продолжается, поэтому не нужно делать преждевременные выводы. По сообщению Telegram-канала "Незыгарь", Украине все же передали часть пленных, а вторую часть сейчас оформляют для передачи. Стороны объявят об обмене только тогда, когда завершится вся процедура.