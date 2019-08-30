Процесс освобождения продолжается, – Офис Президента
Информация о том, что завершился обмен пленными не соответствует действительности. Процесс обоюдного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается.
Об этом сообщил Офис Президента Украины в Facebook.
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"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники", – добавили в команде Зеленского.
Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества,
– отметили в Офисе Зеленского.
Когда обоюдное освобождении удерживаемых лиц завершится Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах.
О том, что обмен заложниками продолжается подтвердили и в Службе безопасности Украины.
Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров относительно обмена заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!
– написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Ночью 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка репостнул у себя в Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину возвращаются Олег Сенцов, 24 захваченных в Керченском проливе моряка, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб.