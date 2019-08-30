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      Процес звільнення триває, – Офіс Президента

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      Офіс Президента
      Офіс Президента / Фото з відкритих джерел

      Інформація про те, що завершився обмін полоненими не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ув'язнених між Росією та Україною триває.

      Про це повідомив Офіс Президента України у Facebook.

      Читайте також: Будемо коментувати, коли це відбудеться, – секретар РНБО Данилюк про обмін полоненими

      "Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела", – додали в команді Зеленського.

      Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства,
      – наголосили в Офісі Зеленського.

      Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.

      Про те, що обмін заручниками ще триває підтвердили і в Службі безпеки України.

      Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки! 
      – написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

      Вночі 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у себе в Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну повертаються Олег Сенцов, 24 захоплених в Керченській протоці моряки, Володимир Балух, Микола Карпюк та Павло Гриб.

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      Теги: СБУ Заручники Українці в полоні РФ Офіс Президента Обмін полоненими Новини України
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