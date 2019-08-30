Процес звільнення триває, – Офіс Президента

Інформація про те, що завершився обмін полоненими не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ув'язнених між Росією та Україною триває.

Про це повідомив Офіс Президента України у Facebook.

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"Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні "джерела", – додали в команді Зеленського.

Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства,

– наголосили в Офісі Зеленського.

Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.

Про те, що обмін заручниками ще триває підтвердили і в Службі безпеки України.

Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки!

– написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вночі 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у себе в Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну повертаються Олег Сенцов, 24 захоплених в Керченській протоці моряки, Володимир Балух, Микола Карпюк та Павло Гриб.