24 пленных украинских моряка вернулись в Украину, – СМИ

24 плененных Российской Федерацией украинских моряка уже вернулись в Украину. Родственники утверждают, что пленников Кремля доставили в Киев.

На данный момент официальной информации о том, что моряки вернулись домой нет. По информации "Крым. Реалии", родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

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"Мы получили такую ​​информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее ряд журналистов и политиков сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией уже начался, а пленники Кремля вылетели из России в Украину. Известно, что в списках на обмен есть 24 военнопленных украинских моряка, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.

Пока неизвестно, приземлился ли самолет с пленниками Кремля в аэропорту "Киев" (Жуляны). В аэропорту уже собрались журналисты, но они не обнаружили никаких признаков, что там ожидается прилет украинских пленных. Говорят, что украинские пленники еще не вылетели из Москвы, а сам вылет скорее всего состоится в 9 часов утра.

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